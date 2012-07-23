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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 13:58 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆和澳元下跌,因西班牙或需全面救助的疑虑罩顶

* 欧元兑日圆触及近12年低位,兑澳元则跌至纪录低点

* 市场担心西班牙,令欧元承压

* 避险情绪再度抬头,美元和日圆受益

路透东京7月23日电---欧元兑日圆周一跌至近12年低点,兑澳元则触及纪录低位,投资者担心西班牙最终或需全面主权救助,令市场本周伊始便承压.

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