台湾经济指标预测--7月24日至8月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月24日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 ---------------------------------7月23日当周--------------------------------------- 7/25 1610 M2货币总计数 6月 -- +4.40%(年变动率) ---------------------------------8月6日当周---------------------------------------- 8/6 0830 消费者物价指数(CPI) 7月 -- +1.77%(年变动率) 8/6 1600 外汇存底 7月底 -- 3,912.35亿美元 8/7 1600 商品出口 7月 -- -3.2%(年变动率) 8/7 1600 商品进口 7月 -- -8.4%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1600 外销订单 7月 -- -2.62%(年变动率) 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 *8/22 0830 季调失业率 7月 -- 4.24% *8/23 1600 工业生产 7月 -- -2.44%(年变动率) -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。