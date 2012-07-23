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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 14:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元盛气不再,关注西班牙情势

路透惠灵顿/悉尼7月23日电---澳元和新西兰元兑美元周一遭遇获利了结,因近期大涨后让澳元和新西兰元涨势过度,而西班牙可能需要纾困的担忧,则成为卖出的藉口.

澳元兑美元AUD=D4下跌逾0.005美元,至1.0311美元,进一步脱离上周的高位1.0445,此为4月底以来最高水准.澳元在两个月内跳涨近8%.

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