〔台湾汇市〕台币/美元收贬1角至逾半年低位,美元走强令外资汇出

路透台北7月23日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘重贬1角至30.095元,创逾半年低位.国际美元走强加上台股重挫,令台币软弱不振,出口商虽抛汇但难挡外资强力汇出.

今日1角的贬幅为近期来少见的大幅波动,近来台币收盘多数仅在平盘上下来回数分.台币前次收盘低位为今年1月9日收报30.205元.

在看贬台币声中,今日成交量亦明显放大,台北外汇经纪公司全日成交10.21亿美元,为上日交易量的两倍多.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超96.07亿台币,上日为买超18.51亿.[ID:nST0530811](完)