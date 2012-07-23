〔台湾汇市〕台币/美元收贬1角至逾半年低位,美元走强令外资汇出

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北7月23日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘重贬1角至30.095元,创逾半年低位.国际美元走强加上台股重挫,令台币软弱不振,出口商虽抛汇但难挡外资强力汇出.
今日1角的贬幅为近期来少见的大幅波动,近来台币收盘多数仅在平盘上下来回数分.台币前次收盘低位为今年1月9日收报30.205元.
在看贬台币声中,今日成交量亦明显放大,台北外汇经纪公司全日成交10.21亿美元,为上日交易量的两倍多.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超96.07亿台币,上日为买超18.51亿.[ID:nST0530811](完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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