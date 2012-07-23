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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.9%至六周低点,西班牙全面纾困忧虑再起

路透东京7月23日电---日本股市日经指数周一跌至六周低点,因西班牙可能需要全面纾困的疑虑再起,且日圆因该忧虑而走升.

日经指数.N225跌1.9%,为一个半月来最大跌幅,收报8,508.32点.东证股价指数.TOPX跌1.8%至720.62点,过去12日来有11日下跌.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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