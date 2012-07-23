〔台湾货币市场〕短率持续走滑,央行放缓引导短率向下幅度

* 央行连七日下调代收利率至0.388%,但降幅明显缩小

* 短率续见下滑,幅度放缓

* 央行引导利率向下动作放缓将使短率成交低位浮现

记者 高洁如

路透台北7月23日电--台湾银行间短期利率周一续走滑.央行引导短率向下的态度虽然放缓,但市场资金仍然偏向宽裕,短率继续略微下行.

资金调度人士指出,过去七个交易日以来,央行持续下调隔拆的利率,但以今日仅下调0.2基点来看,不但幅度缓和,市场也预期,未来央行调降的速度可能也将放慢,由目前的天天下调,慢慢改为数日才下调一次.

"今天调幅这么小,可以预期未来(下调的)速度会慢慢停下来,"一位外商银行交易人士称.

也有大型公股银行交易员认为,去年央行在第三季的理监事会议已停止升息,预期本波央行隔拆利率下调先看去年第二季央行升息后隔拆利率的水位--0.362%的水位.

台湾央行在去年6月29日理监事会议中决议升息半码,隔日代收利率则由0.342%调高至0.363%.随后四个季度央行都维持重贴现率在1.875%的利率不变.

台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.[ID:nST0530477]

台湾央行隔夜代收利率一览表请见[ID:CT0530513]

交易员也表示,预期央行未来引导短率向下的动作应会放缓,而随着央行的态度转变,他们认为,短率交易区间的低位应该会慢慢浮现,不过在央行并未降息的前提之下,下档的水位将有限.

尽管经济前景不佳,但目前金融机构预期台湾央行第三季将降息的声音仍很低.据路透访问24家金融机构,全数都认为台湾央行第三季将维持利率不变.台湾利率预估请见TWINT1

台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]

本地时间14:39银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.390%,上日收报0.391%;区间则落在0.295%-0.600%,上日报0.295%-0.620%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.64%,上日报0.38%-0.66%.

**短票利率向区间低位靠拢**

短票方面,票券商表示,由于票券商的发票量并不多,但银行间买票意愿仍高,让短票的利率朝向区间低位靠拢.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.82-0.83%,上日报0.82-0.84%;特定大型公股银行则成交在区间高档0.85%,与上日相去不远.

然而,尽管短率水位步步趋低,但票券商交易人士却还是认为,未来短票利率水位在银行端对利率还是有所坚持的情况之下,应不致跌破0.80%的关卡.

央行周一存单到期3,0462,736.5亿台币存单,发行金额待稍晚公布[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,365.1亿台币,除周一之外,周二177亿、周三2,835.3亿、周四826亿及周五2,480.8亿.周三(25日)另有300亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为110亿台币;累计至周日超额准备为40亿台币,加计前期1%的超额准备为641亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳在0.73-0.74%区间,惟以0.73%居多.央行再度缩减代收隔拆利率降幅至0.2个基点,市场人士认为,这表示RP利率已没有下调空间,除非央行还有其他动作,否则会持稳在既有水准不变.

此外,本周虽进入现金股利发放高峰,不过市场尚未感受资金短缺,令RP利率持稳既有水准.一证券业资金调度人士指出,现金股利发放对资金市场的影响,难说是紧缩或宽松,因为法人在现金股利入帐后,还是得为资金安排去处,最终还是回流到货币市场中.

"感觉还好,投信与寿险资金仍多."一证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

交易商先前表示,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧.