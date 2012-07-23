〔台湾新债〕中油五年券利率与RP利差空前缩小,料吸引企业提前发债(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增市场人士看法)
* 中油公司债得标利率低于预期,五年券与RP利差空前缩小
* 可望吸引台积电等企业提前展开标售作业
* 除非经济更坏令央行降息,否则得标利率将成天险
路透台北7月23日电---债市走多令大型国营事业--台湾中油[CHIP.UL]公司债得标利率低于预期.这料吸引更多企业主进场卡位;但若央行并再释出降息的讯号,利率铁板已然浮现.
一位接近交易的人士周一称,中油本次标售的五年、七年及10年期无担债定价分别为1.18%、1.29%及1.42%.
路透此前调查得标利率区间分别在1.15-1.20%、1.30-1.35%、1.43-1.47%.
该消息人士并指出,本次五年债发行金额为42亿台币,原预计发行30亿;七年为36亿,原计划发行60亿;10年券则发行87亿,原计划发行75亿台币,总计发行共165亿台币.惟最终发行额度尚待公司高层定夺.
"我们原本预期利率就会下,但下来的幅度也多了点."一大型寿险公司交易员说.
一证券商承销人士则称,这次中油债是挟着公债走多的气氛标售,只是没想到七年及10年期定价利率比台电债低逾5个基点,超出了市场的认知.
"中油债的得标利率应该已经成为铁板,除非央行提前降息,否则很难再低了."他说.
另一大型证券承销主管也认为,与公司债RP利率0.86%相较,本次中油五年债的利差已缩减至32个基点.
"这利差绝对是空前的,中油五年债过去曾标在1.08%,但当时RP利率却是0.5%."他说.
市场原预期,中油公司债的得标结果最快于周二公布.
中油七年及10年期定价利率,也比6月底招标,同为"类公债"的台电债利率各低了10个与7个基点.承销商认为,中油公司债利率已先行反映央行降息利多,且与公司债RP利率的差距已达"空前缩减"幅度,可望吸引台积电(2330.TW)等尚有发行额度的企业,提前展开标售作业.
台湾最大公司债发行单位--台电6月底以增额发行47.5%,标出177亿台币无担债.其中10年券利率以1.490%定价,创下历史最低纪录.七年期券则以1.390%定价.[ID:nST0470322]
中油在上周五招标这批无担保公司债,可依投标结果增减额发行50%.
中油与台电发行的公司债一向被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。