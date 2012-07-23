〔路透调查〕韩国第二季GDP按季增幅料近腰斩至0.5%,受欧债危机冲击

* 预估中值:第二季GDP较上季成长0.5%,较上年同期成长2.6%

* 欧元区危机损及出口和国内支出

* 初估数据将在7月25日2300GMT公布

记者 Christine Kim 编译 王冠中/田建华

路透首尔7月23日电---路透调查显示,韩国4-6月当季经济成长率可能近腰斩,因在欧元区债务危机加剧的冲击下,出口降温,同时也打击到国内支出.

低迷的数据可能强化市场对于下月再次降息的预期,但由于政府和央行已对成长放缓提出警告,因此降息大概也不令人意外.

综合13位分析师所做的调查预估中值显示,韩国4-6月经济经季节调整后料较上季成长0.5%,较上年同期则料成长2.6%.

韩国1-3月国内生产总值(GDP)较上季成长0.9%,较上年同期成长2.8%.

"我们见到成长降温,"KB投资证券的经济分析师Lim Dong-min说.

他指出,在4月和5月时,贸易顺差大于预期,"但投资和国内消费则持续严重落后."

若4-6月经济较上年同期成长2.6%,将是2009年第三季以来最小年增率.而2011年第四季韩国经济仅较上季成长0.3%.