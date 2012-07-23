〔路透调查〕韩国第二季GDP按季增幅料近腰斩至0.5%,受欧债危机冲击

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 预估中值:第二季GDP较上季成长0.5%,较上年同期成长2.6%
* 欧元区危机损及出口和国内支出
* 初估数据将在7月25日2300GMT公布
记者 Christine Kim 编译 王冠中/田建华
路透首尔7月23日电---路透调查显示,韩国4-6月当季经济成长率可能近腰斩,因在欧元区债务危机加剧的冲击下,出口降温,同时也打击到国内支出.
低迷的数据可能强化市场对于下月再次降息的预期,但由于政府和央行已对成长放缓提出警告,因此降息大概也不令人意外.
综合13位分析师所做的调查预估中值显示,韩国4-6月经济经季节调整后料较上季成长0.5%,较上年同期则料成长2.6%.
韩国1-3月国内生产总值(GDP)较上季成长0.9%,较上年同期成长2.8%.
"我们见到成长降温,"KB投资证券的经济分析师Lim Dong-min说.
他指出,在4月和5月时,贸易顺差大于预期,"但投资和国内消费则持续严重落后."
若4-6月经济较上年同期成长2.6%,将是2009年第三季以来最小年增率.而2011年第四季韩国经济仅较上季成长0.3%.
韩国第二季出口较上年同期下滑1.6%,但进口大减2.4%,协助提振第二季贸易顺差至92.2亿美元,高于第一季的14.5亿美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。