〔台湾汇市〕台币爆量收贬至逾半年低位,因欧债危机疑虑再起(更新版)

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* 欧债危机疑虑再起,台币/美元爆量收贬至逾半年低位

* 外资领现金股利料汇出,未来一个月台币料偏贬

记者 詹静宜/林妙容

路透台北7月23日电---台币兑美元TWD=TP周一收贬1角创逾半年来低位,主要因西班牙财政及GDP预估双双报忧,令国际美元走强、亚洲股汇市同步走跌,台币随亚币爆量走贬.

汇银人士指出,欧债疑虑再起、证所税法案本周即将在立法院闯关,台股受内外利空夹击,加上7月份以来外资卖超台股已达378余亿台币,且7月底将进入股利汇出旺季,所以外资汇出积极,加上海外NDF急于回补美元、央行尾盘作价,令台币收盘贬幅扩大至1角.交易员预估,明天台币汇价区间将在30.0-30.150元.

近期来台币升贬都在平盘附近,变化幅度不大,今日台币贬值1角创近两个月最大贬幅,前次贬幅最大为6月4日的贬值1.19角.台币周一台北外汇公司统计成交量达10.21亿美元,创下近两个月大量,前波大量为6月1日的10.21亿美元.至于台币前次收盘低位则为今年1月9日收报30.205元.

"台币最近都要看韩元,今天韩元兑美元KRW=KFTC贬幅比较大,令央行尾盘作价力道加大,"一大型本地银行交易人士说.

他进一步指出,由于月底将近,出口商抛汇需求增温,加上出口商好久没看到30元以上了,所以今天在30.025以上还蛮积极卖汇,不过仍难抵外资今天大举买汇,台币带量走贬,然两相力道拉扯,将压抑月底前台币贬幅,台币汇价在30.025-30.050元间待出口商卖压消化完毕,台币贬值趋势才会转趋明显.

外商汇银人士表示,时序已进入7月下半旬的企业发放现金股利高峰期,预估外资领了现金股利之后应会汇出,因此未来一个月汇价料偏贬.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456]本周有三大重量级个股登场,包括周二由台塑化(6505.TW)率先开跑,紧接着周三还有台积电(2330.TW)及宏达电(2498.TW).

西班牙东部债务沉重的瓦伦西亚(Valencia)地区周五表示,将需要政府的金融援助.该消息让金融市场为之一惊,并令西国中央政府避免全面主权援助的努力复杂化.当天西班牙政府还调降对2013年的经济预测,指出西班牙2012年经济预计萎缩1.5%之后,明年有相当一部分时期里,经济仍将处于衰退之中.[ID:nSB1679846]

台湾股市.TWII收盘跌1.90%至7,028.73点;外资及陆资在台股卖超96.10亿台币,结束连续两个交易日买超.[ID:nST0530811]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,六个月期的台币/美元换汇点折价幅度缩减3分,一个月期的台币/美元换汇点则由折价转为溢价,市场看好短线美元走强.

亚洲新兴货币兑美元周一下滑,因市场对西班牙将需要申请全面主权援助而感到忧虑,打压投资者风险信心,同时投资者也在担心本周稍后将要公布的主要经济体数据.[ID:nSB1681626]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.095 29.995 30.000-30.120 30.100 10.21 4.91

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.040 29.971 30.000-30.040 30.030 4.77 2.68

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 -0.010/0.000

美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.170/-0.150

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