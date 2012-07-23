〔韩国金融〕韩国银行业在2008-09年危机期间未能反映当局降息幅度

路透首尔7月23日电---韩国审计监察院周一表示,韩国部分银行在2008-2009年全球危机期间,因放款利率未随政策利率下降,而取得大量不当获利.

审计监察院在一份报告中称,韩国央行在2008年底至2009年初间累计降息325个基点以协助支撑经济,但数家银行调降放款利率的幅度却没那么大.

"因此,低政策利率应给家庭和企业带来的益处遭到削弱,"审计监察院在报告中称,但未点名任何银行,或采取法律行动.

审计监察院要求韩国金融监督管理局(FSS)局长筹画相关措施,来防止银行给家庭和企业施加过重的负担.

审计监察院指出,尽管本地银行业在2011年的合计利息收入达39.3兆(万亿)韩元(344亿美元),较2007年高出20.6%,但FSS仍将本地银行业归在利息收入基础疲弱的类别.

审计监察院未对任何本地银行采取惩罚性的措施,但此时正值公众对于券商或银行涉嫌联手拉抬韩国指标货币市场利率的质疑声浪日渐高涨之际.(完)