〔韩国金融〕韩国银行业在2008-09年危机期间未能反映当局降息幅度

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔7月23日电---韩国审计监察院周一表示,韩国部分银行在2008-2009年全球危机期间,因放款利率未随政策利率下降,而取得大量不当获利.
审计监察院在一份报告中称,韩国央行在2008年底至2009年初间累计降息325个基点以协助支撑经济,但数家银行调降放款利率的幅度却没那么大.
"因此,低政策利率应给家庭和企业带来的益处遭到削弱,"审计监察院在报告中称,但未点名任何银行,或采取法律行动.
审计监察院要求韩国金融监督管理局(FSS)局长筹画相关措施,来防止银行给家庭和企业施加过重的负担.
审计监察院指出,尽管本地银行业在2011年的合计利息收入达39.3兆(万亿)韩元(344亿美元),较2007年高出20.6%,但FSS仍将本地银行业归在利息收入基础疲弱的类别.
审计监察院未对任何本地银行采取惩罚性的措施,但此时正值公众对于券商或银行涉嫌联手拉抬韩国指标货币市场利率的质疑声浪日渐高涨之际.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。