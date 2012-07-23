〔伦敦美债〕西班牙纾困疑虑将美国10年期公债收益率推至历史低点

路透伦敦7月23日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周一在欧洲市场触及历史低点,因对西班牙可能需要全面纾困的忧虑,促使投资人寻求避险资产.

西班牙东部债台高筑的瓦伦西亚地区周五宣布将需要中央政府援助.周日有媒体援引小自治区穆尔西亚(Murcia)官员的话报导称,该地区亦将向180亿欧元的纾困计划求助.[ID:nSB1681580]