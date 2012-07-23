〔伦敦美债〕西班牙纾困疑虑将美国10年期公债收益率推至历史低点

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦7月23日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周一在欧洲市场触及历史低点,因对西班牙可能需要全面纾困的忧虑,促使投资人寻求避险资产.
西班牙东部债台高筑的瓦伦西亚地区周五宣布将需要中央政府援助.周日有媒体援引小自治区穆尔西亚(Murcia)官员的话报导称,该地区亦将向180亿欧元的纾困计划求助.[ID:nSB1681580]
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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