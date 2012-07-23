版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 18:17 BJT

〔台湾央行〕共发行2,833.5亿台币存单,发行余额减少212.5亿

路透台北7月23日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,833.5亿台币存单,相较存单到期金额3,046亿,存单发行余额减少212.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,745.5

91天期 0.93 69.0

182天期 1.05 19.0

央行上日共发行2,736.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,110.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为332亿台币;累计超额准备为372亿台币,加计前期1%的超额准备为973亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐