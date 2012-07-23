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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 18:25 BJT

〔亚洲橡胶〕7月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 223.0 63 219.0 2

* 8月 223.3 78 220.8 6

* 9月 225.9 134 223.2 23

*10月 228.5 236 225.7 99

*11月 230.4 1042 227.9 219

*12月 231.7 6795 229.2 1727

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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