(重温稿)《中国新债预测》国开五年浮息利差预测均值83bp,需求弱难排除走弱可能

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 83bp

* 预测区间: 75-100bp

* 招标时间: 周二(24日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

路透北京7月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年定存基准浮息债.路透调查显示,利率市场化开启后,市场尚未形成统一的定存浮息债定价方法;加之当前或仍处于降息周期当中,近期资金面又显紧,此类债流动性较差,机构需求有限,预测均值落在83个基点(bp)附近,难以排除进一步走高的可能性.

"这期债结果应该比二级市场要高点,比估值水平高3到5个bp吧,"北京一国有银行交易员称,"现在是降息预期,这期债我们的需求一般."

我们所访问的市场人士的普遍反映是,根据二级市场水平来看,本期债利差或在80个bp左右;但未来在或继续降息的大背景下,若落于此水平,其相较固息债的利率保护极其有限,所在机构需求不是很好.

中债登银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>和固息国开债到期收益率曲线显示,五年期品种最新报价分别为79.15bp和3.7012%,据此计算,浮固息利差约9bp.二级市场上,剩余期限约4.619年的国开行固息债120210券最新双边报价CN120210=CFXM在3.78%/3.78%,据此计算,利差更窄,仅有1bp.

北京另一国有银行的交易员就表示,若利差落在估值的80bp左右,就不如选择购买同期限固息债;现在仍在降息周期当中,其认为合适的利差水平应该在90到100bp之间.

5月29日,国开行最近一次发行五年定存基准浮息债时,其浮固息利差保护逾35个bp.此后,央行一个月内两次降息,推进利率市场化改革.

明日招标的国开行浮息债,为该行今年第34期金融债,具体条款如下:

第34期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年期定期存款利率

招标时间 7月24日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 7月26日

分销期 7月25日-7月26日

上市日 8月1日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

承揽费 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)