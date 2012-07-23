(重温稿)《中国新债预测》国开五年浮息利差预测均值83bp,需求弱难排除走弱可能

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)
* 发行金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 83bp
* 预测区间: 75-100bp
* 招标时间: 周二(24日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
路透北京7月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年定存基准浮息债.路透调查显示,利率市场化开启后,市场尚未形成统一的定存浮息债定价方法;加之当前或仍处于降息周期当中,近期资金面又显紧,此类债流动性较差,机构需求有限,预测均值落在83个基点(bp)附近,难以排除进一步走高的可能性.
"这期债结果应该比二级市场要高点,比估值水平高3到5个bp吧,"北京一国有银行交易员称,"现在是降息预期,这期债我们的需求一般."
我们所访问的市场人士的普遍反映是,根据二级市场水平来看,本期债利差或在80个bp左右;但未来在或继续降息的大背景下,若落于此水平,其相较固息债的利率保护极其有限,所在机构需求不是很好.
中债登银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>和固息国开债到期收益率曲线显示,五年期品种最新报价分别为79.15bp和3.7012%,据此计算,浮固息利差约9bp.二级市场上,剩余期限约4.619年的国开行固息债120210券最新双边报价CN120210=CFXM在3.78%/3.78%,据此计算,利差更窄,仅有1bp.
北京另一国有银行的交易员就表示,若利差落在估值的80bp左右,就不如选择购买同期限固息债;现在仍在降息周期当中,其认为合适的利差水平应该在90到100bp之间.
5月29日,国开行最近一次发行五年定存基准浮息债时,其浮固息利差保护逾35个bp.此后,央行一个月内两次降息,推进利率市场化改革.
明日招标的国开行浮息债,为该行今年第34期金融债,具体条款如下:
第34期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年期定期存款利率
招标时间 7月24日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 7月26日
分销期 7月25日-7月26日
上市日 8月1日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
承揽费 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。