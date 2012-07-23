〔货币市场〕美国利率期货上涨,西班牙及希腊问题加重市场疑虑

路透纽约/伦敦7月23日电---美国利率期货周一上涨,因投资人担心西班牙和希腊的财政问题可能会更加拖累美国经济,令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能准备出台刺激措施.

交易商认为美联储料将有新的购债计画,以降低失业率和刺激放贷.

"最主要的原因是欧洲,它可能导致又一轮量化宽松,"TJM Futures副总裁Alex Manzara说.

如果美联储买进更多债券,目的将是压低抵押贷款利率和其它长期借贷成本.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=RR周一升破7.5%,创欧元问世以来新高.投资人大举出脱西班牙主权债,因其押注西班牙很快就会寻求全面纾困.

希腊又重回投资人关注焦点.国际借款机构--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行--本周将开始审视希腊实施撙节财政的进展.

欧洲美元利率期货<0#ED:>2014年中期及之后的合约与周五收盘相较,高出0.5-7.5个基点.大多数录得合约高位.

联邦基金利率期货<0#FF:>大多持稳至上升0.5个基点.

市场押注美联储将有更多行动的预期,促使两年期美债收益率US2YT=RR隔夜降至0.198%,是2011年9月以来最低水平,距离纪录低位0.149%仅有咫尺.

两年期美国利率互换利率较两年期美债利差USD2YTS=TWEB一度走阔达25.75基点,是将近两周以来首次见到.最新报24.00基点,与周五尾盘持平.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)及三个月期美元隔夜指数掉期利率USD3MOI=之差周一扩大至31基点.

不过,指标三个月期美元LiborUSD3MFSR=下滑至0.45110%,较周五定盘价跌0.1个基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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