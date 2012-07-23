《台湾报摘》--经济日报7月24日

* 头版头条:

--债权人今日将赴雅典检视希腊减赤进度,攸关希腊能否获得下一笔金援,加上西班牙可能有更多地方政府向中央求援,投资人在欧债疑虑加深下陷入恐慌.全球股市23日跌深,美股开盘急跌,道琼工业指数重挫240点,欧股两个交易日跌幅为三个月来最深,欧元、商品重挫,恐慌指数一度飙升25%.

* 其他:

--欧债问题加剧,中国经济成长趋缓,恐引发全球股灾.台湾行政院上日表示,早已建立因应欧债危机最新情势的机制,稳金融是第一要务.副院长江宜桦表示今日会密切注意台股.TWII.

--鸿海(2317.TW)取得奇美电(3481.TW)主导权后,加速启动发展中小尺寸面板的"小眼球计划",市场传出奇美电分割出旗下触控面板贴合业务,纳入泛鸿海集团的业成科技,全力冲刺平板电脑、智慧型手机的面板商机.

--面对平板电脑掀起的科技海啸,宏基(2353.TW)力挽狂澜,最近释出新一波征才计划,拟召募100名研发大军,锁定软体、系统平台、工业设计等"软实力",补充研发能量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]