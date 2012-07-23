《台湾报摘》--经济日报7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--债权人今日将赴雅典检视希腊减赤进度,攸关希腊能否获得下一笔金援,加上西班牙可能有更多地方政府向中央求援,投资人在欧债疑虑加深下陷入恐慌.全球股市23日跌深,美股开盘急跌,道琼工业指数重挫240点,欧股两个交易日跌幅为三个月来最深,欧元、商品重挫,恐慌指数一度飙升25%.
* 其他:
--欧债问题加剧,中国经济成长趋缓,恐引发全球股灾.台湾行政院上日表示,早已建立因应欧债危机最新情势的机制,稳金融是第一要务.副院长江宜桦表示今日会密切注意台股.TWII.
--鸿海(2317.TW)取得奇美电(3481.TW)主导权后,加速启动发展中小尺寸面板的"小眼球计划",市场传出奇美电分割出旗下触控面板贴合业务,纳入泛鸿海集团的业成科技,全力冲刺平板电脑、智慧型手机的面板商机.
--面对平板电脑掀起的科技海啸,宏基(2353.TW)力挽狂澜,最近释出新一波征才计划,拟召募100名研发大军,锁定软体、系统平台、工业设计等"软实力",补充研发能量.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。