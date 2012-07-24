《台湾报摘》--工商时报7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--欧债风暴让外资自亚洲市场撤军,新台币昨日重贬1角,再度跌回3字头,终场以30.095元的半年新低价位作收,成交量扩增至14.98亿美元,合计外资昨天至少汇出7至8亿美元.
* 其他:
--面板产业下半年转亏为盈恐生变数.DisplaySearch副总裁谢勤益直言,下半年不确定因素增加,第三季恐旺季不旺,面板厂获利将面临挑战.
--交通部观光局昨日表示,两岸观光交流圆桌会议将于8月召开,大陆国家旅游局长邵琪伟将率领各省市旅游局长逾70人来台.官员透露大陆方面将释出利多,包括邮轮观光、休闲农业观光及旅游保险与金融,均可望开拓两岸观光合作新模式.
--本地银行OBU(国际金融业务分行)祭高利吸收人民币资金,让OBU人民币存款牌告利率与实质利率脱节.本地银行高层指出,一些银行对人民币大额存款的逐笔议价利率,甚至超过牌告利率两倍,牌告与实质利率大幅脱节的情况,是国银开办OBU业务近20多年来仅见.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。