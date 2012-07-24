《台湾报摘》--工商时报7月24日

* 头版头条:

--欧债风暴让外资自亚洲市场撤军,新台币昨日重贬1角,再度跌回3字头,终场以30.095元的半年新低价位作收,成交量扩增至14.98亿美元,合计外资昨天至少汇出7至8亿美元.

* 其他:

--面板产业下半年转亏为盈恐生变数.DisplaySearch副总裁谢勤益直言,下半年不确定因素增加,第三季恐旺季不旺,面板厂获利将面临挑战.

--交通部观光局昨日表示,两岸观光交流圆桌会议将于8月召开,大陆国家旅游局长邵琪伟将率领各省市旅游局长逾70人来台.官员透露大陆方面将释出利多,包括邮轮观光、休闲农业观光及旅游保险与金融,均可望开拓两岸观光合作新模式.

--本地银行OBU(国际金融业务分行)祭高利吸收人民币资金,让OBU人民币存款牌告利率与实质利率脱节.本地银行高层指出,一些银行对人民币大额存款的逐笔议价利率,甚至超过牌告利率两倍,牌告与实质利率大幅脱节的情况,是国银开办OBU业务近20多年来仅见.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.