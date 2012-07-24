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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:10 BJT

****敬告客户:香港股市7月24日因台风延后开市****

路透香港7月24日电---香港股市周二因台风Vicente将延后开市.

如果九点之后(0100GMT)台风讯号仍是八号风球或更高,香港股市早盘将关闭.如果到中午仍是八号风球或更高,港股将关闭整日.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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