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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:16 BJT

《台湾重要政经日程》--7月24日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 
  7/24(二)
  -- 9:00 台湾与印度经济合作现况与展望研讨会.
  --11:00 在台德国企业商业信心指数调查发表记者会.
  --15:30 立法院长王金平主持证所税议案朝野协商.
  --央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  7/25(三)
  --16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
  --14:00 友达(2409.TW)第二季业绩说明会.
  --14:00 联电(2303.TW)第二季业绩说明会.

  7/31(二)
 *-- 8:30 主计处公布第二季国内生产总值(GDP)初值.

  8/3(五)
 *--宏达电(HTC)(2498.TW)投资人说明会.

  8/6(一)
  --08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
  --16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元. 

  8/7(二)
  --12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
  --16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.

  8/13(一)
  --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.

  8/20(一)
  --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
  --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.  

  8/21(二)
  --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.

  8/22(三)
  -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.

  8/23(四)
 *--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.

  9/5(三)
  --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

  9/19(三)
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)       
  
  --记者 林妙容; 审校 张喜良

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