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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:19 BJT

〔韩国股市〕受避险情绪打压开低,汉拏空调重挫

路透首尔7月24日电---韩国股市周二开低,延续上日跌势,有关西班牙可能被迫寻求全面纾困的疑虑持续打压风险胃纳.

汉拏空调(018880.KS)挫低超过7%,该公司第二大股东National Pension Service(NPS)周一表示,不会参与大股东Visteon Corp(VC.N)提出的8亿美元收购要约.

0001GMT,韩国综合股价指数.KS11跌0.17%,报1,786.34点.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

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