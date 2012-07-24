〔欧股业绩〕意法半导体第二季营收符合预期,但6月订单已趋疲软(更新版)

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路透旧金山7月23日电---欧洲晶片(芯片)制造商意法半导体(STM)(STM.PA)公布的第二季营收符合预估,但警告称6月订单因全球经济趋疲而减少.

意法半导体第二季营收为21.5亿美元,低于上年同期的25.7亿美元.

该公司表示,本季营收环比将成长2.5%,误差为上下3个百分点.

"如我们第二季末所见,全球经济环境趋疲.因此,6月的订单减少,且仍有点震荡."该公司执行长Carlo Bozotti在声明中称.

意法半导体第二季净亏损7,500万美元,上年同期为净利4.2亿美元.

汤森路透I/B/E/S分析师原预估其第二季营收为21.5亿美元,第三季营收则料为23.1亿美元.(完)