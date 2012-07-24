〔欧股业绩〕意法半导体第二季营收符合预期,但6月订单已趋疲软(更新版)

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
(新增细节)
路透旧金山7月23日电---欧洲晶片(芯片)制造商意法半导体(STM)(STM.PA)公布的第二季营收符合预估,但警告称6月订单因全球经济趋疲而减少.
意法半导体第二季营收为21.5亿美元,低于上年同期的25.7亿美元.
该公司表示,本季营收环比将成长2.5%,误差为上下3个百分点.
"如我们第二季末所见,全球经济环境趋疲.因此,6月的订单减少,且仍有点震荡."该公司执行长Carlo Bozotti在声明中称.
意法半导体第二季净亏损7,500万美元,上年同期为净利4.2亿美元.
汤森路透I/B/E/S分析师原预估其第二季营收为21.5亿美元,第三季营收则料为23.1亿美元.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。