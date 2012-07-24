《独家新闻》凯雷集团和BC Partners联手竞购联合技术旗下部门--消息

路透纽约7月23日电---根据三位熟悉内情消息人士称,私募股权投资公司凯雷投资集团(CG.O)和BC Partners已联手欲收购联合技术(UTX.N)的工业部门,而且已有进一步洽谈.本项交易作价可能超过35亿美元.

消息人士称,这个私募股权财团已取得领先优势,有望争夺联合技术子公司Hamilton Sundstrand内部的泵和压缩机业务.

不过,联合技术仍可转向其他竞购者,例如德州太平洋集团(TPG),后者在6月底时提出最后报价,仍在竞购之列.

联合技术、凯雷、BC Partners和TPG的代表均不愿对此置评.这些消息人士均因事件不公开而不愿具名.

Hamilton Sundstrand工业业务是联合技术总裁Louis Chenevert欲出脱的三个部门之一,希望藉此为联合技术以165亿美元收购Goodrich Corp GR.N融资.

消息人士先前对路透说,Hamilton Sundstrand业务可望售得超过35亿美元.

他们说,联合技术在6月最后一周时收到最后报价后,就在衡量该分开出售泵及压缩机业务,还是将两者一起卖给单一买家.

周一稍早时,联合技术宣布以5.50亿美元出售其Rocketdyne航太部门给GenCorpGY.N.联合技术也将出售旗下Clipper Windpower部门.(完)