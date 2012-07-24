《独家新闻》凯雷集团和BC Partners联手竞购联合技术旗下部门--消息

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透纽约7月23日电---根据三位熟悉内情消息人士称,私募股权投资公司凯雷投资集团(CG.O)和BC Partners已联手欲收购联合技术(UTX.N)的工业部门,而且已有进一步洽谈.本项交易作价可能超过35亿美元.
消息人士称,这个私募股权财团已取得领先优势,有望争夺联合技术子公司Hamilton Sundstrand内部的泵和压缩机业务.
不过,联合技术仍可转向其他竞购者,例如德州太平洋集团(TPG),后者在6月底时提出最后报价,仍在竞购之列.
联合技术、凯雷、BC Partners和TPG的代表均不愿对此置评.这些消息人士均因事件不公开而不愿具名.
Hamilton Sundstrand工业业务是联合技术总裁Louis Chenevert欲出脱的三个部门之一,希望藉此为联合技术以165亿美元收购Goodrich Corp GR.N融资.
消息人士先前对路透说,Hamilton Sundstrand业务可望售得超过35亿美元.
他们说,联合技术在6月最后一周时收到最后报价后,就在衡量该分开出售泵及压缩机业务,还是将两者一起卖给单一买家.
周一稍早时,联合技术宣布以5.50亿美元出售其Rocketdyne航太部门给GenCorpGY.N.联合技术也将出售旗下Clipper Windpower部门.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。