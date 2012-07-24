版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 09:01 BJT

〔标题新闻〕巴西央行总裁称,近期财政和货币刺激举措的效应尚未完全在经济中显现

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E8DG05E]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐