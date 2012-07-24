〔标题新闻〕巴西总统极担心该国今年经济,推进减税和提高投资新措施以期提振明年经济

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
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路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。