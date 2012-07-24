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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 09:49 BJT

〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率不变,暂停连七日调降动作--交易员

路透台北7月24日电---台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.

央行先前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年9月1日,报0.387%.

台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周一收报0.389%,较上日跌0.2个基点,平了去年8月24日的低位纪录.[TWMMT/CN](完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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