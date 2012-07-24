《欧美金融市场假期一览表》--7月24日-12月31日

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 戴素萍
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
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路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报导指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。