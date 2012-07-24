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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:29 BJT

《汇市简讯》美元/马币在汇丰中国PMI公布前持坚,关注坡元/马币

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* 美元/马币(林吉特)开盘报3.1760-3.1590,目前为止市场气氛看涨

* 汇丰7月中国采购经理人指数(PMI)公布之前,市场仍倾向于逢低买进

* 坡元/马币看涨亦增加马币疲态,尽管目前在2.52有获利了结

* 美元/马币交投区间为3.1760-3.1775马币,最新报3.1760-3.1780,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1810-3.1840. (完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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