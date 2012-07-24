《独家新闻》IAC从Harman家族取得Newsweek Daily Beast控股股权

路透7月23日电---根据两造代表人士的说法,已故音响设备大亨Sidney Harman的家族已停止投资其与Barry Diller旗下IAC/InterActiveCorp IACI.O合资的Newsweek Daily Beast Co.

IAC表示,IAC持续资助Newsweek Daily Beast的营运,因此IAC原本在该公司的50%持股已经扩增为持有控股股权.

Harman家族证实其股权已经稀释,因其决定停止再对这个亏损连连的企业注资,但他们不愿透露相关数字.熟悉内情人士说,Harman家族计画在该合资公司维持最低所有权.

Harman家族表示,Sidney Harman的遗孀Jane Harman仍将继续留在Newsweek Daily Beast董事会,参与会议及其他其主办的媒体活动.Jane Harman为前加州民主党籍国会议员,在她丈夫于2011年4月逝世后便管理其财产.

Newsweek Daily Beast代表接获记者询问时,将电话转由IAC发表评论.

Sidney Harman在2010年8月从华盛顿邮报公司(Washington Post Co)WPO.N收购Newsweek.The Daily Beast是由Barry Diller在2008年10月成立,虽在当年总统选战中以政治报导建立起市场地位,但广告销售却一直上不来,估计每年亏损约1,000万美元.

Diller和Harman在2010年11月决定合并两者的名称,想藉此结合广告销售对象.The Daily Beast是一个靠广告支持的免费网站.(完)