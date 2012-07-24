〔台湾债市动态〕央行暂停调降代收隔拆利率,五年券殖利率反弹

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月24日电---台湾央行周二暂停调降代收隔拆利率,令五年券101/6A01106=TWO殖利率逆势反弹,惟逢高接手买盘进场,令殖利率弹幅收敛.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 央行暂停调降代收隔拆利率,且筹码集中度偏低,令五年券101/6殖利率弹升
* 美债10年公债殖利率创新低,中油公司债得标利率偏低,10年券101/5表现稳定
* 央行维持宽松基调,未来可能隔几天才调降代收隔拆利率,9月底仍有机会降息
* 银行体系资金宽裕,效应将逐步在市场发酵,有助殖利率维持在低档
以下为最新相关报导链接:
* 台湾央行委托银行代收隔拆利率维持在0.388%上日水准不变.[ID:nST0531187]
* 中油10年无担债以1.42%定价,略低于市场预期.[ID:nST0530447]
* 欧债危机忧虑拖累美国公债收益率创新低.[ID:nSB1682910]
以下为预测今日殖利率交易区间:
* 101/5为1.130%-1.150%
* 101/6为0.855%-0.875%
本地时间10:05最新报价:
* 101/5殖利率跌0.38基点,报1.1410%
* 101/6殖利率弹0.64基点,报0.8644% (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。