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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:11 BJT

〔台湾债市动态〕央行暂停调降代收隔拆利率,五年券殖利率反弹

路透台北7月24日电---台湾央行周二暂停调降代收隔拆利率,令五年券101/6A01106=TWO殖利率逆势反弹,惟逢高接手买盘进场,令殖利率弹幅收敛.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 央行暂停调降代收隔拆利率,且筹码集中度偏低,令五年券101/6殖利率弹升

* 美债10年公债殖利率创新低,中油公司债得标利率偏低,10年券101/5表现稳定

* 央行维持宽松基调,未来可能隔几天才调降代收隔拆利率,9月底仍有机会降息

* 银行体系资金宽裕,效应将逐步在市场发酵,有助殖利率维持在低档

以下为最新相关报导链接:

* 台湾央行委托银行代收隔拆利率维持在0.388%上日水准不变.[ID:nST0531187]

* 中油10年无担债以1.42%定价,略低于市场预期.[ID:nST0530447]

* 欧债危机忧虑拖累美国公债收益率创新低.[ID:nSB1682910]

以下为预测今日殖利率交易区间:

* 101/5为1.130%-1.150%

* 101/6为0.855%-0.875%

本地时间10:05最新报价:

* 101/5殖利率跌0.38基点,报1.1410%

* 101/6殖利率弹0.64基点,报0.8644% (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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