〔日本个股〕夏普拟裁员数千名员工,并出售办公大楼--日经新闻

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月24日--日经新闻报导称,夏普(6753.T)因为亏损扩大,可能裁员数千名员工,并出售位于东京的办公大楼.
该未引述消息人士的报导称,夏普在4-6月当季可能集团净损约1,000亿日圆(12.8亿美元),此前该公司在美国就液晶面板(LCD)价格垄断诉讼达和解,和解金额高达1.98亿美元,造成这三个月亏损扩大.
"我们正考虑各种措施来解决困境,当定案时会公布细节内容,"夏普在声明稿中表示.其股价在盘初挫跌5.4%.
汤森路透调查四位分析师所得的预估值为净损870亿日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。