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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:29 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率因欧债危机徘徊在九年低位

路透东京7月24日电---指标10年期日本公债收益率周二守在上日所及的九年低位,分析师称欧债危机恶化可能在短期内抑制收益率.

20年和30年期日债收益率JP20YTN=JBTCJP30YTN=JBTC小升0.5个基点,分别报1.520%、1.730%.本月迄今各下跌14.5个基点和15个基点.

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