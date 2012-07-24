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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 10:52 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆下行通道可能趋陡,暗示跌势加速

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* 汇价技术面显示下行通道可能趋陡,暗示跌势加速

* 通道支撑位的8小时烛柱图偏多,暗示将有整固

* 必须收复122.2区域,才能让后市转为正向

* 除非完成收复,否则应专注在日内均线阻力附近作空

* 似乎即将跌穿119触及新低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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