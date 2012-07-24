〔台湾债市〕RP利率持平,央行宽松基调抵消股利发放紧缩因素

路透台北7月24日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有现金股利发放紧缩因素,不过央行调降代收隔拆利率的效应已经显现,整体资金状况稳中偏松,令RP利率持平在既有区间.

一证券业资金调度人士指出,央行今日虽然暂停调降代收隔拆利率,不过已对外释出宽松基调.由于时序进入月底,再加上有现金股利发放的紧缩因素,短期内RP利率要再走低的机率不高.

"下个月初吧,在股利回流挹注下,RP利率有机会再小幅走低."一证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]

台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]

除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)