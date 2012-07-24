〔台湾债市〕RP利率持平,央行宽松基调抵消股利发放紧缩因素

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月24日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有现金股利发放紧缩因素,不过央行调降代收隔拆利率的效应已经显现,整体资金状况稳中偏松,令RP利率持平在既有区间.
一证券业资金调度人士指出,央行今日虽然暂停调降代收隔拆利率,不过已对外释出宽松基调.由于时序进入月底,再加上有现金股利发放的紧缩因素,短期内RP利率要再走低的机率不高.
"下个月初吧,在股利回流挹注下,RP利率有机会再小幅走低."一证券商交易人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]
台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]
除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。