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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:55 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元重新站上0.7900,受中国PMI数据提振

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* 新西兰元兑美元在0.7895-0.7908间交投,强劲中国采购经理人指数(PMI)带动澳元跳高20个跳动点

* 交易商预期新西兰元在盘中底部0.7880附近盘整.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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