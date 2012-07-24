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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比在9500受阻,因有印尼央行卖压

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* 美元/印尼卢比受印尼央行卖盘压抑,尽管NDF较高

* 受印尼央行卖盘影响,美元/印尼卢比目前为止陷于9480-9490

* 中国PMI高于预期,减轻风险资产部分压力,但或许不会持久

* 受中国PMI消息影响,欧元/美元跳升至1.2137,但能否升破1.2150令人怀疑,据称上方有停止单

* 在印尼央行卖盘持续之下,美元/印尼卢比可能在9500受阻,若突破则看向9520

* 美元/印尼卢比最新报9490-9500,NDF报9540-9560.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张荻

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