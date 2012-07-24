〔台湾货币市场〕273天期国库券决标贴现率预估在0.77-0.78%

路透台北7月24日电---台湾央行午间将代财政部标售273天期国库券.金融市场人士表示,央行引导短率向下,估计本次的国库券标售利率将下行至0.77-0.78%区间,较上次364天期国库券决标贴现率0.834%明显走低.

路透今日共访查六家银行、票券商预估区间主要落在0.77-0.78%,最低预估在0.75%,最高预估在0.82%.

受访者指出,央行不只调低隔拆利率,引导短率向下,近期的市场资金也偏向宽松.因此,即便市场认为央行降息的可能性仍低,但少数本地银行、外商银对补券仍有需求,预估此期券的决标贴现率仍会跌破0.80%,若与上次标售273天期时的0.845%低了不少.

上次标售273天期国库券为去年12月20日,当时标售300亿台币,决标贴现率在0.845%.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]央行先前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.

路透本月访查24家金融机构一致预期台湾央行第三季将维持利率不变.台湾利率预估请见TWINT1

央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

* 表不足额发行(完)