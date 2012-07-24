〔台湾货币市场〕273天期国库券决标贴现率预估在0.77-0.78%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月24日电---台湾央行午间将代财政部标售273天期国库券.金融市场人士表示,央行引导短率向下,估计本次的国库券标售利率将下行至0.77-0.78%区间,较上次364天期国库券决标贴现率0.834%明显走低.
路透今日共访查六家银行、票券商预估区间主要落在0.77-0.78%,最低预估在0.75%,最高预估在0.82%.
受访者指出,央行不只调低隔拆利率,引导短率向下,近期的市场资金也偏向宽松.因此,即便市场认为央行降息的可能性仍低,但少数本地银行、外商银对补券仍有需求,预估此期券的决标贴现率仍会跌破0.80%,若与上次标售273天期时的0.845%低了不少.
上次标售273天期国库券为去年12月20日,当时标售300亿台币,决标贴现率在0.845%.
台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]央行先前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.
路透本月访查24家金融机构一致预期台湾央行第三季将维持利率不变.台湾利率预估请见TWINT1
央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
* 表不足额发行(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。