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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小涨,但亚洲投资人仍聚焦欧洲

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* 澳洲央行总裁史蒂文斯乐观认为澳洲经济有能力承受外部压力

* 澳元/美元仅小涨,因亚洲投资人聚焦欧元区问题

* 市场对史蒂文斯的谈话及中国数据的反应平淡,说明市场缺乏冒险意愿

* 纽约午盘低点1.0252为支撑位,周四至周一跌势的38.2%回档位1.0320为阻力位. (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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