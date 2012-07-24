〔日本股市〕日经指数触及六周低位,因西班牙疑虑罩顶

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京7月24日电---日本股市日经指数周二跌至六周盘中低位,因市场益发担心西班牙可能需要财政援助,进而令全球脆弱经济进一步承受压力.
出口类股再度全面受挫,因投资人避险操作令日圆兑美元和欧元升值.
交易商表示,尽管有一些迹象显示市场近期可能已经超跌,但人气依旧黯淡,买兴局限在空头回补.
日经指数.N225跌0.4%至8,472.62点,仅比6月初触及的六个月低位8,296点高出2%.日股周一下跌1.9%.
东证股价指数.TOPX跌0.7%至715.46点,在过去12个交易日中有11日下跌.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。