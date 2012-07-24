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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 12:07 BJT

〔日本股市〕日经指数触及六周低位,因西班牙疑虑罩顶

路透东京7月24日电---日本股市日经指数周二跌至六周盘中低位,因市场益发担心西班牙可能需要财政援助,进而令全球脆弱经济进一步承受压力.

出口类股再度全面受挫,因投资人避险操作令日圆兑美元和欧元升值.

交易商表示,尽管有一些迹象显示市场近期可能已经超跌,但人气依旧黯淡,买兴局限在空头回补.

日经指数.N225跌0.4%至8,472.62点,仅比6月初触及的六个月低位8,296点高出2%.日股周一下跌1.9%.

东证股价指数.TOPX跌0.7%至715.46点,在过去12个交易日中有11日下跌.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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