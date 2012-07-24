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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 12:20 BJT

〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

路透7月24日电---台湾上市柜公司自周二起将开始密集发放现金股利.除了周二的台塑化(6505.TW)达近200亿台币的现金股息之外,周三更有包括台积电(2330.TW)和宏达电(2498.TW)合计高达1,110亿台币的现金股利将发还股东.

交易人士表示,这将对货币市场资金流动造成较大影响;此外,预料外资在领取现金股利之后,也陆续出现汇出需求.

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日

金额(亿台币)

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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)

台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10

宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11

联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15

台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)

联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22

台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)

南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)

台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25

*宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28

中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)

中钢(2002.TW) 152.35 -- 8/1 (每股1.01台币)

宸鸿(3673.TW) 47.05 -- 7/5

*统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17

仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15

广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7

*纬创(3231.TW) 45.73 -- 8/4

*矽品(2325.TW) 43.71 -- 7/22

*鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18

*日月光(2311.TW) 43.25 -- --

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.

2.*表更新. (完)

--整理 高洁如; 审校 张喜良

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