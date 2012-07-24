〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

路透7月24日电---台湾上市柜公司自周二起将开始密集发放现金股利.除了周二的台塑化(6505.TW)达近200亿台币的现金股息之外,周三更有包括台积电(2330.TW)和宏达电(2498.TW)合计高达1,110亿台币的现金股利将发还股东.