〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月24日电---台湾上市柜公司自周二起将开始密集发放现金股利.除了周二的台塑化(6505.TW)达近200亿台币的现金股息之外,周三更有包括台积电(2330.TW)和宏达电(2498.TW)合计高达1,110亿台币的现金股利将发还股东.
交易人士表示,这将对货币市场资金流动造成较大影响;此外,预料外资在领取现金股利之后,也陆续出现汇出需求.
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日
金额(亿台币)
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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)
台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10
宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11
联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15
台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)
联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22
台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)
南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)
台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25
*宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28
中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)
中钢(2002.TW) 152.35 -- 8/1 (每股1.01台币)
宸鸿(3673.TW) 47.05 -- 7/5
*统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17
仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15
广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7
*纬创(3231.TW) 45.73 -- 8/4
*矽品(2325.TW) 43.71 -- 7/22
*鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18
*日月光(2311.TW) 43.25 -- --
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.
2.*表更新. (完)
--整理 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。