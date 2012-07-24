〔台湾财政〕273天期国库券决标贴现率0.77%,符合市场预期

路透台北7月24日电---台湾央行周二代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.77%,符合市场预期的0.77-0.78%.

央行表示,标售结果加权平均投标贴现为0.679%,得标区间为0.42-0.77%.本期国库券银行业得标比重99.62%,票券业为0.38%,其余为零.

此期国库券投标总额为873亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.91倍,低于上一期标售364天期国库券的3.34倍.

该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2013年4月24日.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

* 表不足额发行 (完)

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