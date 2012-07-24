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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:13 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆若持续在80.7上方交投将是偏多

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* 澳元/日圆在80.60/70支撑位下方盘整

* 亚洲盘料试图攻上该水准

* 若在该水准上方交投,可望见到上涨动能积聚

* 除非站上80.7水准,仍偏向下跌

* 技术图表,请点选(link.reuters.com/bun59s)(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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