〔台湾汇市〕台币收贬2.1分续创半年低位,因外资持续汇出及央行引导

路透台北7月24日电---继昨日台币爆量大贬1角后,周二虽大致仍延续跌势,但收盘贬幅已大幅缩小至2.1分.交易员指出,台币后市将观察外资是否持续汇出及股利汇出情况,以及央行是否继续顺势引导台币走贬.

汇银人士指出,外资汇出力道仍持续,不过已比昨天少一点,而正逢月底,出口商抛汇积极,午盘过后台币多在30.09元附近游走,接近尾盘时央行作价顺势让台币突破30.1元关卡.

交易员预估,明天台币汇价区间将在30.050-30.200元间来回.

"要不是有出口商出来卖美元,不然(美元)早就一飞冲天了."一本地银行交易人士说.

他进一步指出,欧债及证所税议题或将持续打击台股,7,000点关卡守住不易,外资在台股暂时选择退场观望,因此今日仍见外资持续汇出,惟出口商在台币站上30元以上价位的抛汇意愿颇高,预估月底前都要消化出口商的美元卖压.

台湾股市.TWII周二收盘跌0.29%至7,008.35点;外资及陆资在台股卖超42.58亿台币,连续两个交易日卖超,上日为卖超96.07亿元.[ID:nST0530811]

此外在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场,短天期换汇点已均转为溢价,包括一周、一个月、二个月期都是如此,且溢价幅度略有扩大,显示短期市场仍看好国际美元走强.

市场人士也指出,7月下半旬的企业发放现金股利高峰期仍需关注.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456].

西班牙央行称,该国第二季经济衰退程度加深,与此同时,地方融资危机掀起市场忧虑,将西班牙向着全面求援又推进一步.[ID:nSB1682742]

周二公布的中国制造业数据表现不错,支撑新兴亚洲货币,尤其是坡元.但受欧债危机加深影响,新兴亚币前景仍不明朗.[ID:nSB1684298]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.116 30.095 29.950-30.150 30.110 8.96 10.21

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.106 30.040 30.060-30.111 30.060 3.85 4.77

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.035/0.045 0.015/0.025

美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.140/-0.115

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