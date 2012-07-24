修正:〔台湾债市〕欧债忧虑助10年券殖利率创纪录新低,惟中国数据令跌幅收敛

(修改倒数第二段中措词)

路透台北7月24日电---台湾10年公债101/5殖利率周二小幅收低.在部分银行进场与交易商做价带动下,盘中一度创下1.1319%纪录新低,因受欧债危机忧虑蔓延影响;惟随着汇丰中国7月制造业PMI初值创五个月高位,以及台股回到7,000点关卡打击,终场跌幅有所收敛.

五年券101/6则因央行暂停调降代收隔拆利率,再加上筹码集中度偏低,令殖利率逆势弹升.市场人士表示,交易商有卖出五年券,转做多10年券的现象.不过101/5缺乏实质买盘的加持,仅能靠更多基本面不佳的消息,令殖利率跳空突破1.132%附近的压力,否则还是难脱在关前震荡的走势.

"欧债野火烧不尽,...看到一些公股银行买101/5,但不确定他们的心态."一票券商资深交易员称.

另一大型银行交易员则表示,盘面两档主流券中,101/6集中度低,又没什么空单,"101/5殖利率起码与公债10天期附买回(RP)利率有点距离,比较安心."

他们并表示,10年冷券如100/9殖利率今日成交在1.14%,有冷券的支撑,"热券殖利率也弹不到哪."

台湾股市周二收低0.29%,但跟随区内其它市场一道从日低处回升,因调查显示中国制造业活动提速,提振投资者情绪.中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]

美国公债收益率(殖利率)周一跌至纪录新低,因投资人担心欧债危机失控,遂寻求在美国公债中避险.指标10年期公债US10YT=RR升7/32,收益率报1.44%,上周五尾盘报1.46%,盘中触及1.40%,为纪录新低.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.70 0.8650 0.8600-0.8733 97.0

10 101/5 A01105=TWO -0.48 1.1400 *1.1319-1.1475 322.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

虽然10年券殖利率一度创下盘中历史新低,不过偏低的集中度仍是主力作多的障碍.市场期待大型金融机构有转变心意的一天,带动101/5殖利率一鼓作气跳空突破1.132%历史天险.

"有观察到他们这几天从先卖再买,变成先买再卖,这表示被暂时套牢也没关系."一票券商交易员说.

不过大型金融机构交易主管表示,债市殖利率过低,只适合短进短出."就让那些交易商去操作吧."

他并指出,近期对公司债着墨较多.因得标利率与公债殖利率的利差不小,有助于赚取养券利润.

一位接近交易的人士周一称,台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司[CHIP.UL]本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.18%、1.29%及1.42%,其中七年及10年略低于市场预期.[ID:nST0530447]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1400

5 101/1 A01101=TWO 0.8700

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)