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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 14:03 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在前次支撑位进行盘整

0555GMT

* 市场认为1.548是重要水准,为近期多次的低位

* 可能反弹至1.557的阻力位水准

* 若攻上1.557,后市将转为偏多

* 技术图表请点选(link.reuters.com/hag49s).(完)

--编译 戴素萍; 审校 高琦

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