〔日本债市〕10年期公债收益率小幅上涨,脱离九年低点

路透东京7月24日电---日本10年期政府公债收益率(殖利率)周二小幅上扬,脱离上日触及的九年低点,因投资人了结获利,但分析师表示,欧元区危机加剧可能会在短期内抑制收益率.

对于欧元区主权债危机以及中国和美国低迷成长的担忧,使得美债、德债和日债的魅力升高.10年期日债收益率本月迄今已下跌9.5个基点,而在4-6月期间则下跌15.5个基点.