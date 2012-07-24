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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:22 BJT

〔离岸人民币〕台湾中华邮政规划于9月用寿险资金投资人民币商品--消息

路透台北7月24日电---两位消息人士周二指出,拥有庞大资金池的台湾中华邮政,正规划于9月将其寿险资金导入投资人民币商品,目前以香港点心债为评估的投资标的.

其中一位消息人士对路透指出,目前中华邮政可运用的寿险资金规模约在7,000亿台币,其中国外投资额度约在2,000亿左右.该公司目前正积极评估在其他币别商品到期后,挪出空间纳入人民币商品组合,最快估在9月.

"投资人民币商品现在是趋势,中华邮政现在就积极朝这个方向做."上述消息人士称.

中华邮政目前仍是国营事业,同步兼营邮政、储汇及寿险业务.由于台湾法令的限制,其高达4.9兆(万亿)台币的储汇资金目前尚无法投资人民币商品.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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