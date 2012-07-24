〔离岸人民币〕台湾中华邮政拟用寿险资金投资人民币商品,首选点心债(更新版)

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* 人民币商品成中华邮政资金去化最新选项

* 等待进一步开放储汇资金投资人民币商品

路透台北7月24日电---拥有庞大资金池的台湾中华邮政,将正式启动投资人民币商品列车,首航即于今年9月用寿险资金投资人民币商品;此后更待两岸建立货币清算机制后,能进一步松绑储汇资金不能投资人民币商品的现况.

两位消息人士周二透露,中华邮政正规划于9月将其寿险资金导入投资人民币商品,目前以香港"点心债"(人民币债券)为评估的投资标的.此前中华邮政从未将任何资金运用于人民币相关商品.

其中一位消息人士对路透指出,目前中华邮政可运用的寿险资金规模约在7,000亿台币,其中国外投资额度约在2,000亿左右,目前已近投资满档.该公司目前正积极评估在其他币别商品到期后,挪出空间纳入人民币商品组合,最快估在9月.

"投资人民币商品现在是趋势,中华邮政现在就积极朝这个方向做."该消息人士称.

中华邮政目前仍是国营事业,同步兼营邮政、储汇及寿险业务.由于台湾法令的限制,其高达4.9兆(万亿)台币的储汇资金目前尚无法投资人民币商品.

该公司不愿具名的高层表示,目前台湾本地银行得以用设立OBU(国际金融业务分行)的方式来投资人民币相关商品,但中华邮政不是银行,其资金运用受到较严格的控管,也因为国营的身份特别敏感,使得资金运用效益受限.

上述高层指出,希望两岸在建立货币清算机制后,在开放台湾本地银行承作人民币业务的同时,也能松绑相关法令将中华邮政纳入.

两岸官员近期均称主管部门已就货币清算机制基本形成共识,但未透露对外宣布时程.[ID:nST0462976]

台湾央行日前公布,台湾银行业OBU人民币存款持续创下高位,5月底达150亿元人民币,月增15.8%.[ID:nST0471500](完)