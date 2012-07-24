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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 15:18 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元持稳于19个月低点略上方

路透苏黎世7月24日电---瑞郎兑美元周二在上日触及的19个月低点附近盘旋,在西班牙恐需全面救助的疑虑下,瑞郎尾随欧元颓势.

自瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限1.20瑞郎以来,瑞郎与欧元走势大致同步.

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