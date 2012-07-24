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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》避险情绪高涨环境下,日圆应会获得支撑

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* 日圆因具流动性,持续在避险的环境下吸引买需

* 美国公债及日本公债间的利差略为扩大,对美元/日圆构成支撑

* 中长期两国间利差压缩,恐让美元涨势受限

* 小时图上云区下移,约在78.26-78.37,目前正构成美元/日圆上档阻力

* 标准普尔500指数期货持平,道琼工业指数期货下跌4点.市场趋于避险将使美元/日圆承压.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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