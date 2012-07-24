〔台湾货币市场〕短率稳于11个月以来偏低水位,央行暂止引导利率向下(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行维持代收隔拆利率在0.388%,结束连七日的下跌

* 短率持平于11个月以来的低位

* 一周拆款高位向上

记者 高洁如

路透台北7月24日电--台湾银行间短期利率周二大致平稳,由于央行将委托银行隔夜代收利率持平在0.388%不变,暂停了引导短率继续向下;此外存单到期偏少,皆令短率持稳于11个月以来的低位.

银行交易人员表示,央行最近连续七日将委托代收隔夜利率由0.506%逐步调降至0.388%,而一周拆款高位也由当时约0.76-0.77%的水位同步下行至目前0.65-0.66%,下跌约11-12个基点.他们也预期,随着央行将短率引导下行暂止于此,预期未来短率将可望持稳于近期水准.

"央行的动作慢下来,大概短率应该可以在这附近打底,"一位大型银行业交易员称.她并表示,本周有大笔的现金股利将发放,此前银行间资金显得多寡不一,预期在大额的股息发放告一段落之后,银行端的资金分配不均的情况有望改善.台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0531349]

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.央行先前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.[ID:nST0531187]

他们也表示,由于今日的央行存单到期金额偏小,市场的游资不若上日充斥,而央行稍稍扩大存单发行的金额,也调节了市场先前多余的资金.

至于今日午间标售的273天期国库券,交易人士表示,273天期国库券的决标贴现率0.77%,相较6月底364天期国库券的0.834%已下行了6.4基点.虽然市场预期央行第三季降息的可能性仍低,但近期票券商的短票发行量很少,已令银行端配置资金上受到不少压力.

台湾央行隔夜代收利率一览表请见[ID:CT0530513]

尽管经济前景不佳,但目前金融机构预期台湾央行第三季将降息的声音仍很低.据路透访问24家金融机构,全数都认为台湾央行第三季将维持利率不变.台湾利率预估请见TWINT1

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日收报0.389%;区间则落在0.295%-0.600%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.65%,上日报0.388-0.64%.

**短票利率续跌**

短票方面,票券商表示,由于市场票量实在很少,因此与银行端成交的金额一直提不上来,尽管银行有买票的需求,但无法如数满足.

在此情况下,短票利率续向低位靠拢.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.80-0.82%,上日报0.82-0.83%;特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,与上日相似.

央行今日存单到期金额177亿,存单发行587.5亿台币存单,发行余额增410.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,365.1亿台币,本周余日存单到期金额为:周三2,835.3亿、周四826亿及周五2,480.8亿.周三(25日)另有300亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为181亿台币;超额准备为591亿台币,加计前期1%的超额准备为1,192亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.今日虽有现金股利发放紧缩因素,不过央行调降代收隔拆利率的效应已经显现,整体资金状况稳中偏松,令RP利率持平在既有区间.

一证券业资金调度人士指出,央行今日虽然暂停调降代收隔拆利率,不过已对外释出宽松基调.由于时序进入月底,再加上有现金股利发放的紧缩因素,短期内RP利率要再走低的机率不高.

"下个月初吧,在股利回流挹注下,RP利率有机会再小幅走低."一证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]

除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)